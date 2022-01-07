В Рождественскую ночь митрополит Пантелеимон возглавил богослужение в Красноярске. Фото: kerpc.ru

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил богослужение в ночь на 7 января в краевом центре. Фото богослужения в Красноярске в Рождество 2022 опубликовала епархия.

Фото: kerpc.ru

Фото: kerpc.ru

Митрополит возглавил богослужение, проходившее в храме Рождества Христова. Перед началом литургии Пантелеимон обратился к верующим и возглавил крестный ход вокруг храма.

Фото: kerpc.ru

Фото: kerpc.ru

В мероприятии принял участие детстко-юношеский хор «София». После этого священник Христорождественского храма Максим Воронцов зачитал рождественское послание патриарха Кирилла.

Фото: kerpc.ru

После окончания литургии митрополит Пантелеимон поздравил православных с Рождеством. Прямую трансляцию богослужения в соцсетях проводила пресс-служба Красноярской епархии.