В Красноярске к концу новогодних каникул потеплеет до -3 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце новогодних каникул в Красноярске потеплеет до -3 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, 7 января в Красноярске будет морозно, около -15 градусов днем и -22 градуса ночью. Холод сохранится и в субботу, 8 января, дневная температура составит -14, ночная -15. Вместе с тем синоптики прогнозируют практически безветренную погоду и переменную облачность.

Резкое потепление ожидается в воскресенье, 9 января. В последний день новогодних каникул дневная температура поднимется до -3 градусов. Будет пасмурно и подует сильный ветер – до 4-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -6 градусов.