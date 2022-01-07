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Общество7 января 2022 4:07

В Красноярске к концу новогодних каникул потеплеет до -3 градусов

Красноярцы могут насладиться теплом в последние праздничные дни
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске к концу новогодних каникул потеплеет до -3 градусов

В Красноярске к концу новогодних каникул потеплеет до -3 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце новогодних каникул в Красноярске потеплеет до -3 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, 7 января в Красноярске будет морозно, около -15 градусов днем и -22 градуса ночью. Холод сохранится и в субботу, 8 января, дневная температура составит -14, ночная -15. Вместе с тем синоптики прогнозируют практически безветренную погоду и переменную облачность.

Резкое потепление ожидается в воскресенье, 9 января. В последний день новогодних каникул дневная температура поднимется до -3 градусов. Будет пасмурно и подует сильный ветер – до 4-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -6 градусов.