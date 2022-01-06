Перекрытие дорог в Красноярске на Рождество-2022: где будет нельзя проехать в ночь на 7 января 2022 года

В Красноярске на Рождество-2022 ограничат дорожное движение у храмов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Рождество-2022 ограничат дорожное движение у храмов. Рассказываем, где будет нельзя проехать в ночь на 7 января 2022 года.

Так, движение будет перекрыто с 23:00 часов 6 января по до 03:00 часов 7 января у Храма Рождества Христова на улице Щорса, 44А. Проезжать и парковаться будет запрещено на Менделеева – от Щорса, 44 до Павлова, 35Г

В аналогичное время будет перекрыт участок рядом с Свято-Успенского монастыря на Лесной, 55А. Ездить и оставлять автомобиль будет запрещено от переулка Благодатный до Послушников