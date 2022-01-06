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Происшествия6 января 2022 10:17

В Красноярске в аварии на Ястынской пострадали два человека

В обстоятельствах происшествия разбираются госавтоинспекторы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске в аварии на Ястынской пострадали два человека. Фото: скришот из видео vk.com/kraschp

В Красноярске в аварии на Ястынской пострадали два человека. Фото: скришот из видео vk.com/kraschp

6 января в Красноярске на Ястынской в Советском районе пострадали два человека. Как сообщают в ГИБДД, травмы получили пешеход и пассажир одного из автомобилей.

ДТП произошло около 13 часов. Тойота выезжала на Ястынскую, но столкнулась с автомобилей Хендай. От удара Хендай вылетел на четырех пешеходов, стоявших у светофора.

В итоге иномарка сбила одного человека, он получил незначительные травмы. Пассажира корейской машины получила более серьезные повреждения, ее госпитализировали.