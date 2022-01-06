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Здоровье6 января 2022 9:40

За сутки в Красноярском крае еще 284 человека заразились коронавирусом

Стопкоронавирус опубликовал статистику по коронавирусу в регионе на 6 января 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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За сутки в Красноярском крае еще 284 человека заразились коронавирусом

За сутки в Красноярском крае еще 284 человека заразились коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 284 человек. За все время в регионе зафиксировано 174 812 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 392 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 159 460 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 33 человека. Общей сложности от болезни скончались 8 829 красноярцев.

- Под медицинское наблюдение взято 1 231 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 630 367, из них за последние сутки 4 447, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск