За сутки в Красноярском крае еще 284 человека заразились коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 284 человек. За все время в регионе зафиксировано 174 812 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 392 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 159 460 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 33 человека. Общей сложности от болезни скончались 8 829 красноярцев.

- Под медицинское наблюдение взято 1 231 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 630 367, из них за последние сутки 4 447, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.