Губернатор Красноярского края наловил окуней на зимней рыбалке. Фото: uss_av

Губернатор Красноярского края Александр Усс съездил на зимнюю рыбалку и наловил окуней. Фотографиями улова он поделился в соцсетях.

Фото: uss_av

По словам главы региона, рыбачил он на Красноярском море, и результат его не разочаровал, буквально за полтора часа, губернатор наловил рыбы на целый ужин:

- Говорят, в этом году окунь берет хорошо. Подтверждаю - это за полтора часа. Дважды подряд - на оба крючка. И такое бывает, - пишет Александр Усс.

Фото: uss_av

При этом губернатор отметил, что уверен в чистоте местной рыбы, отреагировав на сообщения пользователей о риске употребления в пищу окуня из Красноярского моря:

- Для меня лично жаренный окунь - это супер! Да и по оценкам специалистов он полностью чист. Кстати, в небольших количествах его поставляют в Европу. Чистить рекомендую замороженным - так намного проще.

Фото: uss_av

В итоге весь улов был приготовлен:

- Тот самый окунь на столе, а вы говорите дорадо. С Новым годом, - подытожил Александр Усс.