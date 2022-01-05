В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 34 человека, заразились еще 318 пациентов

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5 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 318 человек, умерло – 34. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 174 528 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 409 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 159 068 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 34 человек. Общей сложности от болезни скончались 8 796 пациентов.

- Под медицинское наблюдение взято 1 307 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 625 920, из них за последние сутки 3 789, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.