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Спорт5 января 2022 11:10

ХК «Енисей» просит болельщиков устроить «игрушкопад» на первом матче в 2022 году

Все игрушки будут переданы малышам из детских домов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ХК ЕНИСЕЙ

Фото: ХК ЕНИСЕЙ

В Красноярске 7 января состоится первый в 2022 году матч хоккейного клуба «Енисей». Игроки команды записали видеообращение к своим болельщикам, с просьбой помочь устроить рождественское чудо для малышей из детского дома – провести «игрушкопад» после игры.

Для этого посетителей матча просят купить любую мягкую игрушку, упаковать её в полиэтиленовый пакет и после игры, по сигналу ведущего, бросить её на лед. Все собранные игрушки будут переданы в качестве подарка малышам из детских домов.

Отметим, что для безопасности детей мягкие игрушки должны быть новые и не бывавшие в употреблении.