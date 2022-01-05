ХК «Енисей» просит болельщиков устроить «игрушкопад» на первом матче в 2022 году

Фото: ХК ЕНИСЕЙ

В Красноярске 7 января состоится первый в 2022 году матч хоккейного клуба «Енисей». Игроки команды записали видеообращение к своим болельщикам, с просьбой помочь устроить рождественское чудо для малышей из детского дома – провести «игрушкопад» после игры.

Для этого посетителей матча просят купить любую мягкую игрушку, упаковать её в полиэтиленовый пакет и после игры, по сигналу ведущего, бросить её на лед. Все собранные игрушки будут переданы в качестве подарка малышам из детских домов.

Отметим, что для безопасности детей мягкие игрушки должны быть новые и не бывавшие в употреблении.