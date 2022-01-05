В Норильске закрыта дорога в аэропорт из-за штормового ветра

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В Норильске объявлено штормовое предупреждение – из-за сильного ветра для движения грузового и легкового транспорта перекрыта дорога в аэропорт Норильск - Кайеркан - Алыкель. Как сообщили в администрации города, по решению НПОПАТ движение автобусов 31 маршрута 5 января пройдет по расписанию, а вот 33 маршрут временно прекратил курсировать.

Также из-за серьезной непогоды школьникам 1 смены с 1 по 11 классы разрешено не посещать занятия, это остается на усмотрение родителей.

Синоптики прогнозируют, что 5 января ожидается снег, серьезная метель. Видимость составит около 1-2 км. Ветер будет южным 10-15 м/с, однако его порывы будут достигать до 27 метров. Температура воздуха ночью - 20…- 25ºС, днем -13…- 18ºС.