В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 36 человек, заразились еще 348 пациентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

4 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 387 человек, умерло – 36. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 174 210 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 416 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 158 659 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 36 человек. Общей сложности от болезни скончались 8 762 пациента.

- Под медицинское наблюдение взято 1 397 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 622 131, из них за последние сутки 3131., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.