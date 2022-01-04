Красноярцев будут перевозить бесплатно на автобусах в Рождественскую ночь с 6 на 7 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска смогут бесплатно добраться от храмов до дома в Рождественскую ночь с 6 на 7 января. Как рассказали в администрации города, будет организовано 4 маршрута от от храма Рождества Христова, с улицы Щорса, 44а, и одному маршруту от Свято-Успенского мужского монастыря, с улицы Лесная.

Денег за проезд на этих автобусов с жителей брать не будут. Отправляться автобусы будут по мере завершения Службы, ориентировочно около 2:45 ночи.

Маршруты автобусов:

Храм Рождества Христова - ул. Мичурина - пр. им. газ. «Красноярский рабочий» – ул. Тамбовская – ул. Шевченко - ул. Амурская — ул. Суворова – ул. Мичурина - ул. Павлова - ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП No7»)

Храм Рождества Христова - ул. Щорса - ул. Мичурина - ул. Московская - пр. им. газ. «Красноярский рабочий» – ул. Матросова - ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП No7»)

Храм Рождества Христова – ул. Щорса - ул. Мичурина - Октябрьский мост - ул. Авиаторов – ул. Партизана Железняка - ул. Аэровокзальная, - ул. Взлетная - ул. 78 Добровольческой бригады – ул. 9 мая – пр. Комсомольский - ул. Краснодарская — пр. Металлургов – ул. Тельмана - ул. Воронова - ул. Гайдашовка Енисейский тракт – мкрн. Солнечный

Храм Рождества Христова - ул. Щорса – ул. Мичурина - Октябрьский мост - ул. Партизана Железняка - ул. Белинского - ул. Ленина –ул. Железнодорожников - пр. Свободный - ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова – ул. Высотная - ул. Тотмина - ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП

Свято-Успенский мужской монастырь - ул. Лесная – пр. Свободный - ул. Лесопарковая - ул. Чернышева - ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Е. Стасовой – ул. Высотная – ул. К. Армии - ул. Копылова - ул. Профсоюзов – пр. Мира - ул. Вейнбаума – Коммунальный мост - ул. Матросова - ул. 60 лет Октября,169а (МП КПАТП-7)