Кадры, снятые на красноярских «Столбах», попали в голливудский фильм «Не смотрите наверх»

Скриншот с трейлера фильма

Красноярские «Столбы» попали в голливудский фильм «Не смотрите наверх» - кадры, снятые красноярцем Михаилом Линником в природном парке, попали в завершение фильма. Как сообщает портал gornovosti.ru, в кинокартине засветилась и мама сибиряка – Светлана Линникова. Женщина изобразила шамана, который бьёт в бубен на фоне падающей кометы.

В голливудском фильме рассказывается о том, что астрономы открыли новую комету, которая станет причиной гибели Земли, но общественность не прислушивалась к ученым, что привело к трагедии. В кинокартине сыграли мировые звезды - Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Фильм «Не смотрите наверх» на Netflix занимает второе место в трендах российского сегмента.