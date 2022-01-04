Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды4 января 2022 7:38

Кадры, снятые на красноярских «Столбах», попали в голливудский фильм «Не смотрите наверх»

В кинокартине снялись мировые звезды - Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот с трейлера фильма

Скриншот с трейлера фильма

Красноярские «Столбы» попали в голливудский фильм «Не смотрите наверх» - кадры, снятые красноярцем Михаилом Линником в природном парке, попали в завершение фильма. Как сообщает портал gornovosti.ru, в кинокартине засветилась и мама сибиряка – Светлана Линникова. Женщина изобразила шамана, который бьёт в бубен на фоне падающей кометы.

В голливудском фильме рассказывается о том, что астрономы открыли новую комету, которая станет причиной гибели Земли, но общественность не прислушивалась к ученым, что привело к трагедии. В кинокартине сыграли мировые звезды - Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Фильм «Не смотрите наверх» на Netflix занимает второе место в трендах российского сегмента.