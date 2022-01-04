В Красноярске женщина распылила перцовый баллончик в подъезде во время конфликта с жильцами

Фото: "Наш Микрорайон Солнечный"

распылила баллончик с перцовым газом в подъезде во время конфликта с жильцами дома. Видеоролик опубликовала группа «Наш микрорайон Солнечный» в инстаграме.

По словам жителей , ЧП произошло на Соколовской, 74, во втором подъезде. В начале 23 часов семейная пара возвращалась домой, подходя к подъезду заметили незнакомую женщину, стоявшую возле открытой двери. Когда семья стала подниматься по лестнице, незнакомка пошла за ними до самой двери. Мужчина спросил у неё, куда она идет, на что получил невнятный ответ «я заблудилась».

По словам семейной пары, в этот момент начались угрозы в их сторону, разгорелся конфликт. Когда мужчина пригрозил незнакомой женщине, что сейчас «вломит ей», если она не прекратит, то неизвестная достала перцовый баллончик и начала распылять его в сторону семейной пары.

В МВД корреспонденту «КП-Красноярск» пояснили, что к ним поступило заявление по данному факту, сейчас проводится доследственная проверка.