По всему Красноярску впервые открылись пункты приёма новогодних ёлок

Пункты приема ёлок в Красноярске Фото: КП-Красноярск

По всему Красноярску впервые открылись 46 пунктов приема и переработки новогодних ёлок. Как рассказал в своем инстаграме мэр Сергей Еремин, деревья можно сдать уже с 3 января, но есть одно условие – ёлочки должны быть очищены от новогодней мишуры и прочих атрибутов праздника.

Все принятые деревья будут использованы повторно – для мульчирования молодых посадок. Специальную акцию «Ёлки – не палки» придумали и организовали специалисты из АНО «Чистоград».

Каждый пункт приема обозначен специальной табличкой или баннером.

Адреса пунктов:

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

На контейнерных площадках

- ул. Гусарова, 49

- ул. Карбышева, 24

- ул. Карбышева, 46

- ул. Юшкова, 44

- ул. Юшкова, 14 (Тотмина, 7)

- ул. Тотмина, 13а

- ул. Новосибирская, 39

- ул. Попова, 12

- ул. Крупской, 10

- ул. Можайского, 4

- ул. Пирогова, 7

- ул. Киренского, 3

- ул. Академгородок, 10

- ул. Калинина, 82 (возле Леруа Мерлен)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

- ул. Железнодорожников, 26

- пр. Свободный, 53а

- ул. Ангарская, 2

- ул. Мечникова, 28

- ул. Мечникова, 39

- ул. Ладо Кецховели, 54

- ул. Северо-Енисейская, 48

- ул. Копылова, 17

- ул. Менжинского, 8 - 10

(между домами)

- ул. Карла Маркса, 150

- ул. Комбайностроителей, 7

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

- ул. Диктатуры Пролетариата, 42

(возле ТК «Витальевский»)

- перекрёсток ул. Мужества

и ул. Чернышевского

(со стороны ул. Мужества, 55a)

- ул. Мартынова, 18 - 22

(между домами)

- ул. Конституции СССР, 17

(со стороны набережной

им. П. Пимашкова)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

- ул. 9 Мая, 77 (возле Леруа

Мерлен)

– ул. 60 лет образования СССР, 21

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 13

- ул. Шевченко, 66

- ул. Шевченко, 13

- ул. Мичурина, 3

- ул. Паровозная, 3

- ул. Юности, 12

- пр. имени газеты «Красноярский

рабочий», 61

- пр. имени газеты «Красноярский

рабочий», 27

(возле Леруа Мерлен)

КИРОВСКИЙ РАЙОН

- ул. Вавилова, 52

- ул. Семафорная, 397

- ул. Кутузова, 27

- ул. Новая, 50

- ул. Мичурина, 43

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

- ул. Судостроительная, 177a/2

- ул. 60 лет Октября, 108а