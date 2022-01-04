По всему Красноярску впервые открылись пункты приёма новогодних ёлок

Пункты приема ёлок в Красноярске Фото: КП-Красноярск
По всему Красноярску впервые открылись 46 пунктов приема и переработки новогодних ёлок. Как рассказал в своем инстаграме мэр Сергей Еремин, деревья можно сдать уже с 3 января, но есть одно условие – ёлочки должны быть очищены от новогодней мишуры и прочих атрибутов праздника.
Все принятые деревья будут использованы повторно – для мульчирования молодых посадок. Специальную акцию «Ёлки – не палки» придумали и организовали специалисты из АНО «Чистоград».
Каждый пункт приема обозначен специальной табличкой или баннером.
Адреса пунктов:
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
На контейнерных площадках
- ул. Гусарова, 49
- ул. Карбышева, 24
- ул. Карбышева, 46
- ул. Юшкова, 44
- ул. Юшкова, 14 (Тотмина, 7)
- ул. Тотмина, 13а
- ул. Новосибирская, 39
- ул. Попова, 12
- ул. Крупской, 10
- ул. Можайского, 4
- ул. Пирогова, 7
- ул. Киренского, 3
- ул. Академгородок, 10
- ул. Калинина, 82 (возле Леруа Мерлен)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
- ул. Железнодорожников, 26
- пр. Свободный, 53а
- ул. Ангарская, 2
- ул. Мечникова, 28
- ул. Мечникова, 39
- ул. Ладо Кецховели, 54
- ул. Северо-Енисейская, 48
- ул. Копылова, 17
- ул. Менжинского, 8 - 10
(между домами)
- ул. Карла Маркса, 150
- ул. Комбайностроителей, 7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
- ул. Диктатуры Пролетариата, 42
(возле ТК «Витальевский»)
- перекрёсток ул. Мужества
и ул. Чернышевского
(со стороны ул. Мужества, 55a)
- ул. Мартынова, 18 - 22
(между домами)
- ул. Конституции СССР, 17
(со стороны набережной
им. П. Пимашкова)
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
- ул. 9 Мая, 77 (возле Леруа
Мерлен)
– ул. 60 лет образования СССР, 21
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 13
- ул. Шевченко, 66
- ул. Шевченко, 13
- ул. Мичурина, 3
- ул. Паровозная, 3
- ул. Юности, 12
- пр. имени газеты «Красноярский
рабочий», 61
- пр. имени газеты «Красноярский
рабочий», 27
(возле Леруа Мерлен)
КИРОВСКИЙ РАЙОН
- ул. Вавилова, 52
- ул. Семафорная, 397
- ул. Кутузова, 27
- ул. Новая, 50
- ул. Мичурина, 43
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН
- ул. Судостроительная, 177a/2
- ул. 60 лет Октября, 108а