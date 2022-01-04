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Происшествия4 января 2022 5:04

Жительница Красноярска пострадала в ДТП с маршрутным автобусом №27 на Октябрьском мосту

Автобус столкнулся с «ГАЗелью», а «ГАЗель» с «Исузу Эльф»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №27. Как сообщили в МВД, пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью», а «ГАЗель» с автомобилем «Исузу Эльф». В результате пострадала 21-летняя пассажирка маршрутного транспорта.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что автобус №27 двигался по Октябрьскому мосту со стороны Мичурина в сторону Партизана Железняка. 58-летний водитель общественного транспорта допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», который, в свою очередь, врезался в «Исузу Эльф». 21-летняя пассажирка общественного транспорта получила незначительные травмы в результате ДТП.

На данный момент движение по Октябрьскому мосту не затруднено, осуществляется по трем свободным полосам.