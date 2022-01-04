Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае помогли водителю, улетевшему в кювет на трассе

Скриншот: ГИБДД

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю, чью машину обнаружили в кювете на трассе. Как сообщают в МВД, ДТП произошло на автодороге «Минусинск-Новоселово» Краснотуранского района.

Оказалось, что автолюбитель на отечественном авто торопился домой, чтобы успеть отпраздновать Новый год в кругу родных и близких, но из-за скользкой дороги не смог справиться с управлением и вылетел на обочину, прямо с нежный отвал. Попытки выбраться из снежного плена не принесли успеха, машина только глубже увязала. Ситуацию усугублял двадцатиградусный мороз.

Экипаж ДПС в составе старшего инспектора старшего лейтенанта полиции Андрея Обручева и инспектора ДПС лейтенанта полиции Дмитрия Конарева на внедорожной патрульной машине вытянули застрявший автомобиль. Водитель поблагодарил сотрудников и отправился домой.