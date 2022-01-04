В Красноярске ждут прилета сборных Италии и Испании по сноуборду для участия в Кубке Мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидают прилета двух сборных по сноуборду 4 января – Италии и Испании – для участия в Кубке Мира. Как сообщают в правительстве региона, среди прилетающих спортсменов есть несколько «звёзд»: в составе испанской сборной выступят чемпион мира 2021 года, двукратный призёр чемпионата мира 2017 года, обладатель малого хрустального глобуса сезона 2014/15, участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов Лукас Эгибар. Спортсмен в текущем сезоне стал бронзовым призером на III этапе Кубка мира в Италии. Также Красноярск посетят Регино Эрнандес, бронзовый призер зимних ОИ 2018 году, и Альваро Ромеро, один из самых юных участников этапа Кубка Мира в Сибири.

От Италии прибудет Микела Мойоли, олимпийская чемпионка, фаворитка текущего спортивного сезона. Атлетка начала предолимпийский сезон с бронзы на I этапе КМ в Китае и золота на III этапе Кубка Мира в Италии.

Отметим, что этапы Кубка Мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» пройдут в Красноярске впервые. Состязания пройдут в личном зачёте среди мужчин и женщин, разыграется 4 комплекта медалей. 7 января пройдут квалификационные заезды, 8 и 9 января состоятся финалы.