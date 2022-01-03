В Красноярске отец оставил в ледовом городке трехлетнего сына Фото: ИВАНОВА Диана

Странная история произошла в Красноярске, в микрорайоне Солнечном. В отделение полиции позвонила женщина и сообщила, что возле ледяных горок находился трехлетний ребенок – один, без родителей. На место выехал наряд полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. Их ждала та самая женщина, которая звонила, она приглядывала за малышом. Она рассказала, что гуляла вместе с внучкой, когда подошел незнакомый мужчина, отец этого самого малыша, и предложил: пусть дети поиграют вместе. Почему бы и нет, согласилась бабушка. Первое время отец находился рядом, а потом вдруг исчез в неизвестном направлении.

Контакты ребенка полицейские установили, связались с матерью и передали малыша ей из рук в руки. А вот отца наверняка привлекут в ответственности за то, что оставил сынишку без присмотра. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала,- рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

К слову, правоохранители просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Особенно если они идут туда, где много народа. На всякий случай можно написать записку с указанием своей фамилии и номера телефона – на случай, если малыш потеряется. Но это дело второе, главное – не отпускать его от себя.