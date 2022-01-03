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Происшествия3 января 2022 11:48

В Красноярске мужчина выпал с палубы теплохода «Лермонтов» в Енисей

Спасатели нашли его тело спустя несколько часов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина выпал с палубы теплохода «Лермонтов» в Енисей

В Красноярске мужчина выпал с палубы теплохода «Лермонтов» в Енисей

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Красноярске мужчина выпал в Енисей с палубы теплохода «Лермонтов», который пришвартован в районе речного вокзала. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель». ЧП произошло накануне, 2 января. Известно, что спасатели трижды предпринимали попытки найти мужчину. В первых раз они обследовали акваторию от места падения и по двум возможным направлениям течения – напрямую до Октябрьского моста и влево до вантового моста. Но безрезультатно.

Повторные поиски по тем же направлениям ничего не дали. Наконец тело мужчины было обнаружено на мелководье Татышевской протоки. Его достали из воды и передали полиции. По данному факту проводится проверка. Предварительно известно, что это мог быть несчастный случай. Однако если появится информация о том, что смерть мужчины может носить криминальный характер, будет заведено уголовное дело.