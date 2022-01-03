В Красноярском крае на 3 января 350 новых случаев COVID-19

В Красноярском крае за 3 января 350 новых случаев COVID-19 Фото: ИВАНОВА Диана

Количество новых случаев коронавирусной инфекции на территории Красноярского края продолжает снижаться. По данным оперативного штаба на полдень 3 января в крае зарегистрировано 350 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. А всего с начала пандемии 173 852 случая. Если смотреть по городам и районам – в Красноярск 130 новых больных, в Ачинске – 18, Емельяновском район – 13, Шарыпово – 14, Назарово – 20, Сосновоборск – 15. В остальных муниципальных образованиях прирост незначительный, либо отсутствует вовсе.

Под медицинское наблюдение взято 1 404 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 619 000, из них за последние сутки 224.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам. Обновленной информации из Железногорска нет. А вот в Зеленогорске на 3 января 9988 официально зафиксированных случаев ковида, в том числе за сутки плюс 1 случай.