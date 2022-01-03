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Происшествия3 января 2022 5:15

Красноярский таксист «прикарманил» ноутбук своего пассажира

Теперь придется отвечать по закону за кражу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский таксист «прикарманил» ноутбук своего пассажира

Красноярский таксист «прикарманил» ноутбук своего пассажира

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ноябре 2021 года в полицию обратился житель Красноярска и заявил, что у него пропала сумка с ноутбуком и личными вещами. Мужчина был уверен, что оставил их в такси. Но когда он нашел таксиста и спросил о вещах, тот сделал вид, что ничего не знает. Как быть?

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность водителя такси. Им оказался 41-летний ранее не судимый местный житель. И ведь действительно: водитель нашел сумку у себя в салоне автомобиля по окончании рабочей смены. Поглядел содержимое и решил не возвращать владельцу, оставить себе. Ноутбук он сдал в ломбард за совершенно смешную цену – 6 тысяч рублей. А рюкзак оставил себе. Такая вот меркантильность дорого обойдется мужчине. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы – это максимальное наказание по статье.

Ноутбук, стати, нашли, изъяли и вернули законному владельцу. Это произошло в новогодние праздники, так что красноярец от души поблагодарил полицейских.