В Красноярске с 6 января изменят схему движения транспорта возле храмов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске с 6 января изменят схему движения автотранспорта возле храмов и запретят парковку. Не всех, а только двух – Храма Рождества Христова на улице Щорса, 44а и Свято-Успенского монастыря на улице Лесная, 55а. Здесь пройдут праздничные богослужения, поэтому транспортные ограничения связаны с обеспечением безопасности для верующих.
Итак, будут введены следующие ограничения: возле храма на улице Щорса будет временно перекрыт для движения участок улицы Менделеева от здания № 44 по Щорса до здания № 35г по Академика Павлова.
Это ограничение будет действовать с 23:00 06 января 2022 до 03:00 07 января 2022 года.
Также остановка и стоянка транспорта будет временно запрещена:
- на улице Менделеева от здания № 44 по Щорса до здания № 35г по Академика Павлова;
- на улице Лесной от перекрестка в районе дома № 37 на улице Благодатной до переулка Послушников.
Это ограничение будет действовать с 18:00 06 января 2022 до 17:00 07 января 2022 года.