В Красноярске с 6 января изменят схему движения транспорта возле храмов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 6 января изменят схему движения автотранспорта возле храмов и запретят парковку. Не всех, а только двух – Храма Рождества Христова на улице Щорса, 44а и Свято-Успенского монастыря на улице Лесная, 55а. Здесь пройдут праздничные богослужения, поэтому транспортные ограничения связаны с обеспечением безопасности для верующих.

Итак, будут введены следующие ограничения: возле храма на улице Щорса будет временно перекрыт для движения участок улицы Менделеева от здания № 44 по Щорса до здания № 35г по Академика Павлова.

Это ограничение будет действовать с 23:00 06 января 2022 до 03:00 07 января 2022 года.

Также остановка и стоянка транспорта будет временно запрещена:

- на улице Менделеева от здания № 44 по Щорса до здания № 35г по Академика Павлова;

- на улице Лесной от перекрестка в районе дома № 37 на улице Благодатной до переулка Послушников.

Это ограничение будет действовать с 18:00 06 января 2022 до 17:00 07 января 2022 года.