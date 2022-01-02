Жители Тувы поставили рекорд потребления электроэнергии за всю историю республики Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Тувы поставили рекорд в предновогодний день. Скажем так – впервые за всю историю энергосистема республики испытала пик потребления электроэнергии в 191,5 мегаватт. Об этом сообщил в своих социальных сетях Александр Брокерт, вице-премьер правительства Тувы.

- Видимо жители республики усилено готовили изысканные блюда к новогоднему столу. Причем большинство промышленных потребителей отдыхали в это время. Этот факт еще раз подтверждает своевременность решения о строительстве третьей линии 220 киловольт в Республику.

По словам замглавы республики новогодней интриги добавили пара нетрезвых водителей, один из города Кызыла, второй из Монгун-Тайги – они не смогли объехать опоры высоковольтных линий электропередач и устроили незапланированные заботы энергетикам. Если не считать этих двух случаев, отключений электроэнергии в новогоднюю ночь в Туве не зафиксировано.