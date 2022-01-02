Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 11:40

Жители Тувы поставили рекорд потребления электроэнергии за всю историю республики

В предновогодний день они потребили 191,5 мегаватт
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Тувы поставили рекорд потребления электроэнергии за всю историю республики

Жители Тувы поставили рекорд потребления электроэнергии за всю историю республики

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Тувы поставили рекорд в предновогодний день. Скажем так – впервые за всю историю энергосистема республики испытала пик потребления электроэнергии в 191,5 мегаватт. Об этом сообщил в своих социальных сетях Александр Брокерт, вице-премьер правительства Тувы.

- Видимо жители республики усилено готовили изысканные блюда к новогоднему столу. Причем большинство промышленных потребителей отдыхали в это время. Этот факт еще раз подтверждает своевременность решения о строительстве третьей линии 220 киловольт в Республику.

По словам замглавы республики новогодней интриги добавили пара нетрезвых водителей, один из города Кызыла, второй из Монгун-Тайги – они не смогли объехать опоры высоковольтных линий электропередач и устроили незапланированные заботы энергетикам. Если не считать этих двух случаев, отключений электроэнергии в новогоднюю ночь в Туве не зафиксировано.