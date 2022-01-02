В Ачинске Дед Мороз на снегоходе едва не залетел под машину. Стоп-кадр видео

В Ачинске произошло самое новогоднее дорожно-транспортное происшествие. Это было в аккурат в последний день 2021 года, за несколько часов до наступления Нового года. Паблик «Ачинск, общественное движение» показал своим подписчикам эксклюзивное видео с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из перекрестков.

На первых секундах все внимание – на женщину-пешехода, которая переходит улицу в неположенном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода. Но с ней все благополучно – автомобилисты тормозят и пропускают ее.

И тут появляется целая компания Дедов Морозов – кто на снегоходах, кто на квадроциклах. Едут по проезжей части или по обочине. К ним тоже вопросов нет. Наконец появляется еще один – он мчится на снегоходе по тротуару на скорости, замечает перед собой дорогу и на ней автомобиль, тормозит – снегоход заносит. И Дед Мороз кубарем катится по снегу. К счастью для него, до автомобиля не долетел буквально совсем немного. У водителя авто наверняка появилось несколько седых волос от стресса. Спустя немного времени Дед Мороз – экстремал поднялся, поставил на лыжи свой снегоход и уже с осторожностью продолжил свой путь.