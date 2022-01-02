В Красноярске с 5 января запретят парковаться возле «Сопки» Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация для автомобилистов: в Красноярск с 5 января будут ограничены проезд и парковка транспорта в районе улицы Биатлонной и кластера «Сопка». Это связано с проведением этапов Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Для обеспечения безопасности участников и гостей соревнований временно запретят:

- двигаться на личном автотранспорте от Биатлонной до «Сопки»;

- останавливаться и парковать автомобили на улице Биатлонной от проспекта Свободного до съезда к «Сопке»; от перекрестка с круговым движением по улице Биатлонной до дома № 79а по проспекту Свободному;

- заезжать на парковку, прилегающую к «Сопке».

В администрации города предупредили, что на всех участках установят соответствующие временные дорожные знаки. Все ограничения будут действовать с 00:00 часов 5 января до 12:00 10 января 2022 года, пока не завершатся состязания. Желающим в эти дни прогуляться на смотровую площадку, нужно учесть эту инфомацию.