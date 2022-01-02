В Красноярске в «Белых росах» случился пожар в квартире Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в микрорайоне «Белые росы» произошел пожар. В пресс-службе регионального МЧС информацию подтвердили: сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера минувшей ночью, около 2 часов 10 минут. Очевидцы сообщили, что горит квартира на 9-м этаже 10-этаэжного дома по адресу Карамзина, 18.

Сообщается, что на место выехали 20 человек личного состава и 6 единиц техники. К моменту прибытия самостоятельно эвакуировались 10 человек, среди которых был один ребенок. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. Через полчаса огонь локализовали, а уже в 3:10 руководитель тушения объявил, что пожар полностью ликвидирован. В результате выяснилось, что выгорело 5 квадратных метров площади, а причиной стало короткое замыкание в электропроводке.

Напомним, что накануне, в новогоднюю ночь на улице Тельмана выгорела квартира. Причиной пожара стал неудачно запущенный во дворе фейерверк – одна из ракет влетела внутрь, разбив окно, помещение вспыхнуло молниеносно. Никто не пострадал.