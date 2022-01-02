За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 354 новых случая COVID-19 Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Так называемая четвертая волна коронавируса подходит к концу. Снижение суточного количества заболевших наглядно свидетельствует об этом. Так, по данным оперативного штаба на 2 января 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 354 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Для сравнения на 1 января таких случаев было 415. А всего в крае с начала пандемии уже 173 512 заболевших коронавирусной инфекцией.

Посмотрим распределение по городам и районам. В Красноярске – 127 случаев, в Ачинске – 16, Норильске – 15. В Шарыпово на этот раз 25 новых случаев ковида, в Богучанском районе – 13, а в Кежемском районе – 14, в Козульском районе – 12, в Бородино – 11 человек.

Под медицинское наблюдение взято 1 416 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 618 776, из них за последние сутки 3 375.

Данные от минздрава на 2 января еще не готовы. Но можем сказать, что уровень смертности от ковида по-прежнему остается высоким. Так, на 1 января был зафиксирован показатель – 38 погибших, а всего с начала пандемии он унес жизни 8 672 человек.