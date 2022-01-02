В Эвенкии грузовик провалился по лед. Фото: МЧС

Сотрудники МЧС напоминают автомобилистам о том, насколько опасно передвигаться по льду за рулем вне специально оборудованных переправ. Оборудованные – означает, что их прочность проверили специалисты, там установлены знаки с информацией о предельно допустимой нагрузке. Но зачастую водители пренебрегают правилами, что приводит к печальным последствиям.

В краевом МЧС рассказали, что в конце декабря 2021 года в Эвенкии грузовой автомобиль выехал на непринятый службами участок ледовой дороги, по которому движение автотранспортных средств было запрещено. В результате машина провалилась под лед, водитель чудом успел выбраться. Разлива топлива не произошло.

И это не единственный случай. В начале декабря минувшего года под лед провалился автомобиль на Бирюсинском заливе Красноярского моря. Спасатели помогли водителю и двум его пассажирам, доставили в Дивногорск.