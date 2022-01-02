В Красноярске автомобилистам разрешили ездить по выделенным полосам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске автомобилистам временно разрешили ездить по выделенным полосам, предназначенным в обычные дни только для общественного транспорта. Но только – на праздничные новогодние дни – до 9 января включительно. Об этом сообщает ГИБДД города.

Это значит, что камеры видеофиксации, установленные на дорогах Красноярска, не будут фиксировать это нарушение ПДД. Однако это не значит, что камеры «уснули» совсем. Все другие нарушения – превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии и прочие – все это по-прежнему будет замечено, зафиксировано и придется заплатить штраф.