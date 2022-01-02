Красноярский поезд здоровья «Святитель Лука» собирается в первую командировку в новом году. Фото: КрасЖД

Красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий – Святитель Лука» планирует в свою первую в новом году командировку направиться в северные районы края:

- в Пировском районе он совершит остановки на станциях Большая Кеть (15 января) и Пировская (16-17 января);

- в Енисейском – на станциях Абалаково (18 января) и Лесосибирск (19-22 января);

- в Бирилюсском – в Малой Кети (23 января) и Суриково (24-26 января);

- в Большеулуйском районе – на станции Кытат (27 января);

- в Ачинском районе – на станции Тарутино (28 января).

«Святитель Лука» - один из лучших в России поездов здоровья по оснащенности. В нем установлено современное диагностическое оборудование и работают высококвалифицированные специалисты красноярской клиники «РЖД Медицина». Прием пациентов ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Чтобы попасть к ним на прием, нужно иметь полис ОМС, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, а также результаты ранее пройденных исследований.

Медицинский поезд востребован у жителей малых станций, деревень и поселков. Так, в 2021 году он побывал на 78 станциях, где за помощью к врачам обратились свыше 13000 пациентов.