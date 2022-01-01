Чемпион мира по боксу из Минусинска показал, как колет дрова на родине: «Тренировка мышц спины». Фото: Марк Петровский/Минспорта Красноярского края

Чемпион мира по боксу из Минусинска Марк Петровский поделился в своем инстаграм-аккаунте праздничными сториз. На видео спортсмен-миллионер (в общей сложности за победу в Сербии он получил 100 тысяч долларов, 10 миллионов рублей и квартиру в Красноярске) заснял, как отдыхает в кругу близких и колет дрова.

— Продолжаем цикл «Тренировка мышц спины», — пошутил спортсмен.

Отметим, что день рождения парня совпал с празднованием нового года. Петровскому исполнилось 23 года.

Напомним, в сентябре в бое за чемпионский пояс Петровский сошелся с Давидом Чалояном из Армении и одолел его. Принес России первую за 18 лет в копилке российской сборной в весовой категории свыше 92 килограммов и первую боксерскую чемпионскую медаль Красноярскому краю.