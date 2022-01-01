9-летний мальчик из Красноярска пострадал в ДТП в новогоднюю ночь. Фото: ГИБДД Красноярска

В Красноярске 9-летний мальчик получил травмы в ДТП, которое произошло около часа ночь 1 января. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась на улице 2-ая Шинная. 39-летний водитель «Хендай Грета» выехал на встречку и на полном ходу врезался в «Хонду».

— В результате ДТП травмы получил 9-летний мальчик, пассажир автомобиля «Хендай Грета», который сидел на заднем пассажирском сидении. Ребенку назначили амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что оба водители были трезвы. Машины получили существенные повреждения.