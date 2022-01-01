В красноярском зоопарке на праздниках пройдет новогоднее «Роев. Закулисье» Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» на зимних каникулах подготовили сюрприз для гостей: посетители смогут побывать в так называемом закулисье — местах, обычно скрытых от глаз обывателей, куда вход строго воспрещен. .

— Есть помещения и территории, на которые никогда не ступала нога обычного посетителя. Участникам экскурсии будет предоставлена возможность узнать, как ухаживают за животными и обогащают их среду обитания, побывать у ветеринаров и попробовать себя в роли доктора Айболита, познакомиться с особенностями работы с хасками и самоедами, а также увидеть таинственного обитателя Вивария, — сообщили в пресс-службе парка.

Экскурсии будут проходить ежедневно в полдень с 4 по 9 января. Обязательно необходимо записаться заранее.

Стоимость экскурсии 300 рублей + входной билет.