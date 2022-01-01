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Происшествия1 января 2022 4:23

В красноярской пятиэтажке на Тельмана произошел пожар в новогоднюю ночь: спасены десять человек

В МЧС вызов поступил вскоре после боя курантов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В красноярской пятиэтажке на Тельмана произошел пожар в новогоднюю ночь: спасены десять человек

В красноярской пятиэтажке на Тельмана произошел пожар в новогоднюю ночь: спасены десять человек

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске новогодняя ночь не обошлась без происшествий — случился пожар в пятиэтажке на Тельмана, сообщили в ГУ МЧС региона.

Уточняется, что огонь вспыхнул вскоре после боя курантов в одной из квартир.

— Приехавшие на место пожарные установили, что горели домашние вещи в комнате и на балконе. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — отметили в ведомстве. На тушение огня ушло около получаса. Были задействованы четыре бригады пожарных.

— Из горящей квартиры были спасены десять человек. Среди них четверо детей,— рассказали в МЧС. Что стало причиной пожара, установят специалисты.