В ГИБДД Красноярска рассказали об опасности скрытого похмелья. Фот: ГИБДД Красноярска

В ГИБДД Красноярска рассказали об опасности состояния похмелья у автомобилистов. Даже если человек чувствует себя хорошо после алко-вечеринки, это вовсе не повод садиться за руль, заявили в ведомстве.

— Если автомобилист вечером употребил спиртное, а на следующее утро сел за руль, алкотестер выявит в выдыхаемом воздухе пары этила. Даже если человек не чувствует симптомов похмелья, садиться за руль нельзя. В таком состоянии замедляются рефлексы, нарушается координация, что крайне важно при управлении транспортным средством. Сэкономленные на услугах такси несколько сотен рублей не стоят риска жизнью и здоровьем,— отметили в ГИБДД.

Напомним, что даже если человек сядет за руль в нетрезвом виде и ему повезет не попасть в ДТП, то в случае встречи с госавтоинспектором на дороге, такому автомобилисту грозит лишение прав на срок до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Оперативно сообщить о пьяном за рулем можно по телефону «Синей линии» 263-10-19.