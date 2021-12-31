Сотрудники ГИБДД спасли замерзающую семейную пару на красноярской трассе в канун Нового года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ГИБДД из Красноярского края спасли замерзающую семейную пару на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Как рассказали в МВД, у автомобиля мужа и жены сначала лопнуло колесо, а затем отказал двигатель. Сибиряки пытались попросить помощь у проезжающих мимо водителей, но никто не остановился.

Как оказалось, семейная пара в канун Нового года возвращались домой из города Нижнеудинск Иркутской области в город Прокопьевск Кемеровской области. В темное время суток в Рыбинском районе их подвел автомобиль «Дайхатсу» - сначала лопунло колесо, а затем двигатель перестал работать. Проезжающие мимо автолюбители не останавливались, тогда мужчина позвонил в службу спасения.

Информация о ЧП поступила ближайшему экипажу ДПС. Госавтоинспекторы немедленно отправились на место спасать замерзающих кемеровчан. Сотрудники усадили семейную пару в свой патрульный автомобиль погреться и вызвали эвакуатор. Машину отвезли в теплый бокс, а сибиряков разместили в гостинице.

Семейная пара поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и после устранения поломки автомобиля отправились домой.