КрасЖД построила 5 наземных переходов через жд-пути в Красноярске

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В Красноярске за 2021 год КрасЖД построила сразу 5 новых наземных переходов через пути на остановочных пунктах электропоездов. Как сообщает ведомство, новые переходы обустроены на пассажирских платформах Калинина, Водопьянова, Северное Шоссе, Тихие Зори и Белые Росы, в тех местах, где ранее находились пешеходные настилы.

Современные наземники отвечают всем техническим требованиям, а также полностью обеспечивают безопасность пассажира.

Движение регулируют светофоры, о приближении поезда предупреждает автоматическая звуковая сигнализация. Переждать поезд можно на специально оборудованных площадках.

Для удобства маломобильных пассажиров установлены пандусы и тактильные указатели. В темное время суток переходы ярко освещаются.

Отметим, что в 2022 году наземные переходы появятся еще на 4 остановочных пунктах внутригородского маршрута: Арена Платинум, Бобровый Лог, Шинный завод и Мясокомбинат.