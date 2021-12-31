Красноярцам предлагают встретить Новый год на катке перед БКЗ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска предлагают провести новогоднюю ночь на катке – лёд перед БКЗ на Площади Мира будет работать до 3 часов ночи 1 января. Как сообщили в «Красгорпарке» в 16:00 начнется выступление музыкальных групп на сцене.

Каток перед БКЗ работает весь день, но специально в честь Нового года был добавлен праздничный сеанс с 23:50 до 03:00. Для того, чтобы попасть на лед, нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом ковиде.

Оставить машину можно будет на платных стоянках:

- нижний ярус на Мира, 26 (100 мест)

- возле Речного вокзала (300 мест)

Также есть одна бесплатная на 700 мест, она находится у ТРК «Комсомолл».