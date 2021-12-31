В Назарове во сне погибла 6-месячная девочка Фото: Мария ЛЕНЦ

30 декабря в Назарове Красноярского края в квартире обнаружено тело 6-месячной девочки. Об этом сообщает «Запад24» со ссылкой на собственный источник. Мама ребенка рассказала, что легла спать с дочкой, а ночью обнаружила младенца мертвым.

Известно, что трагедия произошла в полной семье, в которой растут 5 детей. На учете семья не состояла, соседи на жильцов не жаловались. Проживали все в трехкомнатной квартире.

Однако главным источником дохода семьи были пособия на детей. При этом в квартире долгое время велся ремонт. Сейчас следователи выясняют причину смерти младенца.