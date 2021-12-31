Глава краевого МВД Александр Речицкий поздравил красноярцев с Новым годом-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

В своем поздравлении Речицкий и Жмаков отметили, что несмотря на все трудности 2021 год был полон успехов, сделал нас сильнее, терпимее и выносливее.

Также высокопоставленные полицейские выразили благодарность за работу личному составу МВД и благодарность за высокий профессионализм.

- От всей души желаем, чтобы в 2022 году воплотились все намеченные планы, оправдались светлые надежды, а перемены были только к лучшему. Пусть он исполнит все добрые намерения, будет созидательным и плодотворным, подарит больше поводов для теплых встреч с родными людьми! Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким, - заключили Александр Речицкий и Иннокентий Жмаков.