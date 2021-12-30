По улицам Красноярска начал ездить праздничный мусоровоз

Встретить его можно на левом берегу города. Так «Красноярская рециклинговая компания» решила внести свой вклад в создание праздничного настроения горожанам.

«Для нас это уже становится доброй традицией. Первый раз праздничный мусоровоз мы выводили на линию в канун 2021 года и знаем, что многие красноярцы даже специально караулили машину, искали, чтобы сфотографироваться на ее фоне и зарядиться хорошим настроением. Поэтомуперед новым 2022 годом решили сразу – будем радовать горожан», – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании».

Мусоровоз украсили светодиодной гирляндой – в соответствии с правилами ГИБДД и требованиями пожарной безопасности. Увидеть его смогут жители Советского района Красноярска, а также поселка Кедровый, Емельяново, Таскино, Шуваево и других населенных пунктов Емельяновского района.