Вахтовики в Красноярском крае, рискуя жизнью, идут пешком по Енисею из-за нехватки транспорта. Фото: стоп-кадр видео

На севере Красноярского края оказавшиеся в снежном плену вахтовики решили пешком пересечь Енисей. По неокрепшему льду люди, рискуя жизнями, пытаются добраться домой к празднику.

Как оказалось, люди приехали с вахты в Северо-Енисейске. А паромную переправу уже закрыли. Из-за этого возник транспортный коллапс. Измотанные рабочие во что бы то ни стало, решили добраться к себе домой.

Выбрали самый опасный вариант — пешком по реке, которая застыла только на днях А значит, в любой момент каждый из них может провалиться под лед. Выжить в этом случае почти нереально.

Один из мужчин поделился кадрами происходящего в социальной сети. Он так же, как и остальные, решил не дожидаться вертолета.