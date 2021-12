Норильчанка Элина Пан вышла в финал шоу «Голос» на Первом канале

Элина Пан Фото: Первый канал

Жительница Норильска Элина Пан вышла в финал шоу «Голос» на Первом канале. Певица исполнила песню Thank You for the Music группы ABBA и попала в четверку лучших исполнителей текущего сезона.

Борьба за место в последнем этапе развернулась между норильчанкой Элиной Пан и Вячеславом Явкиным из Саранска. Несмотря на то, что Леонид Агутин отдал 60% своего предпочтения мужчине, зрители посчитали, что в финале должна быть Элина. ЗА девушку проголосовало 65% россиян.

Отметим, что Элина Пан должна была выбыть еще на этапе «Нокаутов». Изначально норильчанка была в команде Димы Билана, но во время эфира наставник сделал свой выбор в пользу другого исполнителя. Тогда певицу «спас» Леонид Агутин.