В Красноярске вновь ввели режим «черного неба» до 27 декабря

За окном практически ничего не видно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь введен режим «черного неба» с 16 часов 25 декабря по 19 часов 27 декабря. Как сообщают в Среднесибирском УГМС, объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. На данный момент пока неизвестно, будет ли продлен режим «черного неба» или перед новогодними праздниками он закончится. Одно понятно точно, НМУ, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся несколько дней.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с целью контроля качества атмосферного воздуха, региональным управлением Роспотребнадзора в период неблагоприятных метеоусловий будет усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города Красноярска.