В Красноярске мужчина напал с ножом врача и полицейских

В Красноярске психически нездоровый мужчина напал с ножом врача и полицейских. Стоп-кадр видео

Психически нездорового 32-летнего жителя Красноярска пришлось скрутить и доставить сначала в отделение полиции, а затем в следственный изолятор. Он напал с ножом на врачей и полицейских, по факту – ранил трех человек. Произошло это днем 21 декабря. На телефон спецлинии 02 позвонила молодая женщина и сказала, что ее брат находится в неадекватном состоянии, избивает мать – женщина не может сама справиться с ним, ей нужна помощь.

В квартиру на Кутузова сначала приехали участковый и полицейский патрульно-постовой службы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. И сразу же вызвали на помощь медиков – было понятно, что молодой человек психически нездоров, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Бригада медиков, которая вскоре приехала на вызов, предложила пациенту проехать с ними с больницу. И тут он рассвирепел: сначала распылил газовый баллончик, а затем, воспользовавшись суматохой, ударил ножом в спину врача и двум полицейским – по ногам, в бедро. Задержать мужчину помогли коллеги-росгвардейцы.

В пресс-службе краевой полиции дополнили, что в настоящее время нападавшего поместили под арест. Врачу сделали операцию, его жизнь вне опасности. Оба полицейский сейчас тоже в порядке. Заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».