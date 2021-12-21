При пожаре на Вильского в Красноярске спасли 50 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарные потушили воспламенение на Вильского, 16 в Красноярске. Как сообщают в МЧС по Красноярскому краю, спасено 50 человек (9 детей).

Выяснилось, что в третьем подъезде замкнула проводка и загорелись щиты и кабеля. Началось серьезное задымление. Пожарные спасли 50 человек, в том числе 9 детей.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Людей вывели на улицы, мэрия Красноярска выделила для жильцов автобус для обогрева.

- К тушению пожара привлекались 73 человека личного состава 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 51 человек личного состава и 15 ед. техники, - сообщает пресс-служба мэрия Красноярска.