В Ачинске при пожаре в доме погибли две женщины. Фото: СК по Красноярскому краю

21 декабря в Ачинске на улице Северная при пожаре в частном доме погибли две женщины. Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии, о воспламенении сообщили соседи.

По данным СК, погибшими оказались 87-летняя хозяйка дома и ее 57-летняя дочь. Предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с горючими продуктами. Вероятно, трагедия произошла из-за тлеющей золы, оставленной у дома.

- Сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.