В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 37 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

19 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 650 человек, умерло – 37. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 166 221 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 689 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 149 886 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 37 человека. Общей сложности от болезни скончался 8 171 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 51 784 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 896 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 127. Проведено тестов на коронавирус всего 4 522 369, из них за последние сутки 10 327, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.