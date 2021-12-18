В Красноярском крае за сутки зафиксировали 655 новых случаев COVID-19 Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 18 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрирован всего 165 571 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 655 случаев заболевания. По-прежнему напряженная ситуация остается в краевом центре – здесь показатель заболеваемости за сутки составил 179 человек. В Ачинске – 35, Минусинске – 27, Шарыпово – 29, Назарово – 32, Ужурском районе – 37, в Эвенкии – 24, Назаровском районе – 32.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 015 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 981 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 102. Проведено тестов на коронавирус всего 4 512 042, из них за последние сутки 11 474.

Обратите внимание, что в эту статистику не входят данные из закрытых городов, они подаются в ФМБА отдельно. Обновленной информации по ним нет, но на 17 декабря в Железногорске был зафиксирован всего 15 371 случай заражения коронавирусом. А в Зеленогорске – 9 744 случая.