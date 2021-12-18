В Красноярске возле филармонии появился пятиметровый световой тоннель

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске на Площади Мира возле филармонии установили пятиметровый световой тоннель. Об этом рассказали в паблике «Город Красноярск».

Новая новогодняя локация уже открыта для всех желающих. Ее подарила городу Красноярска ГЭС и компания En+Group. Располагается она напротив филармонии, недалеко от пешеходного моста на остров Татышев. На входе в локацию вас встретит светящийся олень в сопровождении двух красивых елочек. А на 25 и 26 декабря, а также 5,6 и 7 января, рядом с арт-объектом запланированы развлекательные программы с аниматорами, конкурсами и сладкими подарками.

Аналогичная инсталляция в ближайшие дни будет открыта на набережной Дивногорска